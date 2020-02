20 opere d’arte per il Parco della Memoria diffuso

La memoria e il ricordo delle vittime del sisma in 20 opere d’arte, per un Parco monumentale diffuso tra L’Aquila, le frazioni e i Comuni. Dieci anni dopo, o poco più, da quel maledetto 6 aprile 2009.

Sarà un Parco monumentale a cielo aperto, tra L’Aquila, le sue frazioni e i Comuni vicini che persero vite umane nel sisma. La proposta sarà portata all’attenzione della Conferenza Nazionale dei Presidenti, con la speranza che ogni regione italiana adotti un’opera.

È stato presentato questa mattina il bando per il Concorso internazionale di arte scultorea, per la “Giornata della Memoria del sisma del 6 aprile 2009“. «Un’iniziativa attraverso la quale il Consiglio regionale d’Abruzzo promuove la realizzazione di 20 opere d’arte in memoria perenne delle vittime del sisma – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri -. Statue che saranno collocate nel centro storico dell’Aquila e negli spazi ritenuti più idonei a fare da cornice al ricordo, da tutti i Comuni che sono coinvolti nel progetto».

La proposta di legge è stata approvata all’unanimità, condivisa subito fuori dalle aule del Consiglio regionale, dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e dai sindaci del Cratere. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Presente alla conferenza stampa di presentazione del Bando di Concorso il consigliere regionale Americo Di Benedetto, primo firmatario del provvedimento. «Si tratta di un’opportunità per la città dell’Aquila. È difficile parlare del terremoto e delle sue vittime e trovare le parole giuste al riguardo. Dovremo essere disponibili e prestarci all’ascolto, per rispondere alle sensibilità di chi ha visto il tempo dei propri cari fermarsi quella notte».

«Questa iniziativa nasce dal suggerimento di Maurizio Cora e da un momento di condivisione con il territorio e i comuni del cratere. La parola d’ordine sarà collaborazione: collaboriamo e agiamo al meglio. Il comitato è stato rubricato, ora vogliamo coinvolgere personalità artistiche nazionali, anche per la valutazione delle opere. Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri vuole trasmettere e lanciare questa iniziativa nella Conferenza Nazionale dei Presidenti, per avere opere che arrivino da tutta Italia».

Il presidente Lorenzo Sospiri ha spiegato: «L’iniziativa vuole stimolare un monito perenne: non si tratterà semplicemente di una fotografia alla memoria, ma di stimolare una nuova grandezza. La città dell’Aquila deve tornare alla sua originaria grandezza, quella, ad esempio, di quando io ero adolescente. La memoria delle vittime del sisma deve diventare un fatto concreto, in questo caso specifico attraverso le forme di un parco monumentale diffuso, che contemplerà progetti di assoluto livello».

«Nel capoluogo di regione stiamo riflettendo sull’opportunità di realizzare un’altra iniziativa di restauro con finalità istituzionali e polivalenti da finanziare nel 2020. È ancora un’idea, ma potrebbe rappresentare un’opera importante per il centro dell’Aquila», ha concluso Sospiri.

«Per questo progetto – ha spiegato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – il primo ringraziamento va al presidente Sospiri. Non era scontata l’attenzione alla città dell’Aquila su questo tavolo. Ovviamente voglio fare un ringraziamento speciale ai familiari delle vittime. Con loro abbiamo trovato un accordo sulla volontà di creare quasi un esercizio di memoria, attraverso statue collocate in spazi e luoghi diversi. Per far sì che la memoria sia viva e fruibile nel miglior modo possibile. Il terzo ringraziamento va ad Americo Di Benedetto, come primo sottoscrittore del progetto di legge e poi a tutti i firmatari».

«La città è arrivata un pò in ritardo all’appuntamento con la memoria, anche rispetto agli altri Comuni del Cratere. È il tempo del risarcimento morale ad un ritardo non giustificabile». Il progetto passerà in Commissione Decoro Urbano, che comprende anche la Soprintendenza, per individuare le aree che ospiteranno le opere realizzate.

«È doveroso ricordare e onorare la memoria dei tanti amici scomparsi a causa del terremoto – ha sottolineato durante la conferenza stampa il professor Fabrizio Marinelli, presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. «In questo caso la memoria sarà veicolata dalla bellezza delle opere realizzate. Noi ci proponiamo come depositari dell’arte e attraverso di esse dovrà nascere una nuova memoria. Siamo a disposizione per offrire il nostro contributo, in nome del legame forte con il nostro territorio». I bozzetti sono stati preparati dall’Accademia aquilana: il parco sarà un percorso alla scoperta dei luoghi del ricordo. I nomi delle persone potranno diventare un elemento caratterizzante.

Presente alla conferenza stampa anche il sindaco di Villa Sant’Angelo – secondo comune per il numero delle vittime – Domenico Nardis. «Le vittime furono 17. Ad oggi c’è un monumento in ricordo delle vittime della guerra, ma manca quello in ricordo delle vittime del terremoto. Anche la loro fu una guerra infima, contro un nemico non fisico. L’opera è necessaria: una persona muore veramente quando viene dimenticata».

«L’opera darà forma al ricordo, come non è stato fatto, invece, storicamente, dopo il terremoto del 1915, in cui Tornimparte ebbe 9 vittime. Il monumento sarà un monito a non dimenticare e a ricordarci, costantemente, che bisogna vivere il nostro territorio nelle condizioni di massima sicurezza», ha detto il sindaco di Tornimparte Giacomo Carnicelli.