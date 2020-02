L’Aquila, bimbo ricoverato non ha Coronavirus

Non ha contratto il Coronavirus il bimbo di origini cinesi ricoverato da venerdì nel reparto di malattie infettive del San Salvatore dell’Aquila.

Lo comunica il Dipartimento Prevenzione e Tutela della Salute della Regione dopo aver visionato gli esiti degli esami clinici eseguiti allo Spallanzani di Roma.

Il bambino, arrivato al nosocomio aquilano con sintomi influenzali e febbre molto alta, era stato ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive per il protocollo previsto in merito all’emergenza attuale sul coronavirus. In base al protocollo, un campione dei suoi esami è stato inviato all’istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento per l’emergenza epidemia in corso.

L’esito, negativo, è arrivato nella tarda serata di ieri.

Il piccolo, dunque, non ha contratto il Coronavirus.