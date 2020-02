L’Aquila 1927: 3-0 al Real 3C Hatria

Semplice 3-0 de L’Aquila contro il Real 3C Hatria. I rossoblù continuano la propria scalata alla classifica.

Maisto resta a casa: come annunciato dal tecnico rossoblù Roberto Cappellacci in conferenza stampa prepartita, l’attaccante rimane a riposo. Situazione senza dubbio migliore rispetto allo scorso match: a disposizioni tutti gli altri. Torna La Selva dal primo minuto, panchina per capitan Di Francia.

Primo tempo avaro di emozioni, almeno nella prima parte: 14′, Casimirri ruba palla a Sehitaj e serve Di Norcia, che calcia di poco a lato. 30′, sfera sui piedi di Catalli, che sfiora il palo. Cinque minuti dopo, arriva la rete del vantaggio: parapiglia in area ospite, ne beneficia La Selva che raccoglie palla e la infila all’incrocio dei pali. I rossoblù si rianimano e al 40′ De Angelis colpisce la traversa. Nulla da aggiungere. Fine primo tempo, risultato parziale 1-0.

La ripresa si apre con una nuova marcatura aquilana: 4′ minuto, bomba dalla distanza di Morra che insacca la sfera a mezza altezza. 22′, L’Aquila non sembra volersi fermare: questa volta, a mettere la firma al match è De Angelis. Al 38′ ci provano gli ospiti: punizione dal limite dell’area di Vidal Garcia, entrato nel secondo tempo, che sfiora il palo alla destra di Di Girolamo. Risultato finale, 3-0.

L’AQUILA 1927: Di Girolamo, Campagna (33′ st Santarelli), Casimirri, Morra (28′ st Carosone), Zanon, D’Amico, La Selva (17′ st Pizzola), Rampini (36′ st Passacantando), De Angelis (44′ st Micantonio), Catalli, Di Norcia. A disp.: Ranalletta, Di Francia, Cianfrini, Mohammed. All. Roberto Cappellacci.

REAL 3C HATRIA: Mazzocchetti, Bispo, Assogna D., Della Sciucca (M.), Sehitaj (25′ st Farias), Marotta (17′ st Durante), Assogna G., Amelii (10′ st Vidal Garcia), Roversi (17′ st Keirans), Lovisaro, Di Febbo (30′ st Zippilli). A disp.: Pelusi, Della Sciucca F., D’Agostino, Barbosa. All. Giampiero Reitano.

ARBITRO: Matteo Angelozzi (Avezzano).

ASSISTENTI: Fabio D’Ettorre (Lanciano), Alberto Colonna (Vasto).

RECUPERO: 3’ st.