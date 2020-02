Candelora palindroma, tra tradizioni e curiosità

02.02.2020. Il 2020 regala una Candelora palindroma, cioè: se si legge la data numericamente al contrario il risultato sarà sempre lo stesso.

Una curiosità tutta legata ai numeri, quella della candelora, la festa religiosa che ci sarà il 2 febbraio. Una delle molte particolarità del 2020, anno bisestile.

La data della festa è legata ad un evento rilevante sotto il profilo della storia biblica. Si tratta del giorno in cui, in passato, si ricordava la presentazione del Signore al Tempio. Il nome della ricorrenza è dovuto al rito di benedire le candele da distribuire ai fedeli, già tradizione dei tempi antichi.

La candele benedette assumevano e assumono il significato di protezione per i fedeli cristiani, che le conservano in casa, affinché li difendano contro le calamità e i pericoli atmosferici. Del resto la luce rappresentata dalle candele è il simbolo di Cristo.

“Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora”, è uno dei più celebri adagi legati a questa giornata, ricca di simbolismo e tradizione. La candelora è inevitabilmente legata alle condizioni atmosferiche, come le tante ricorrenze, religiose e non, che caratterizzano il nostro calendario. Il proverbio che più la caratterizza, infatti, annuncia la fine dell’inverno in caso di pioggia o nevicate nel giorno della Candelora. Per quest’anno chissà…non resta che aspettare.