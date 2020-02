Colpo alle Poste di Aielli Alto, messo in atto nel giro di pochi minuti da tre malviventi. Danni ingenti all’ufficio postale e all’ufficio tecnico del Comune di Aielli, adiacente alle Poste.

A raccontare quanto successo è il sindaco di Aielli Enzo Di Natale che definisce “una scena di guerra” quella che si è trovata di fronte alle 4 di stamattina.

“Non ho mai visto nulla di simile” scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook, allegando le foto di un colpo sicuramente pensato nei minimi particolari.

“Una banda di malviventi con passamontagna, noncuranti della centralità del luogo, della presenza di due persone che hanno fatto allontanare e delle telecamere, con assoluta tranquillità, ha piazzato una carica esplosiva sotto il Postamat.

Questa è la scena che abbiamo trovato questa notte alle 4.00.

L’esplosione è stata violenta, così forte da buttare giù la parete del nostro ufficio tecnico, adiacente gli uffici postali. Le forze dell’ordine hanno già acquisito tutti i filmati del nostro sistema di videosorveglianza”

“È evidente che siamo di fronte ad un gruppo ben organizzato” osserva il primo cittadino di Aielli.

Questa la ricostruzione dei fatti, dai primi accertamenti fatti dalle forze dell’ordine.

“Tutto pare sia successo in pochissimi minuti: l’arrivo dei tre balordi in passamontagna, la loro scaltrezza nel far allontanare le due ragazze presenti in piazza dichiarando che era in corso un’importante operazione di polizia, la telefonata immediata al 112 delle due ragazze insospettite dai fatti, il boato dell’esplosione e la fuga.

Dopo nemmeno 10 minuti tre pattuglie dei carabinieri erano già presenti sul posto per cercare di individuare i responsabili del gesto.

Ma, ripeto, tutto mi è sembrato organizzato nei minimi dettagli.

Siamo di fronte a professionisti del crimine e per fortuna nessuno si è fatto male”

Gli uffici, sia postale che tecnico, hanno subito parecchi danni e saranno chiusi al pubblico nei prossimi giorni.

Un colpo che, per velocità e modalità, fa pensare a quello dello scorso dicembre nell’ufficio postale di Sassa: anche in quel caso è stato fatto esplodere il Postamat.

(in aggiornamento)