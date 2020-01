Roccaraso, arriva Rds Play On Tour: musica tra le piste

Roccaraso, tutto pronto per il Winter tour di Rds: il villaggio musicale sulle piste abruzzesi.

Il “villaggio musicale” del winter tour si presenta al pubblico in sette week end tra fine gennaio e inizio marzo. Sulle piste innevate con “musica, divertimento e 100% grandi successi” per incontrare il pubblico e divertirsi insieme. La formula invernale di RDS Play on tour prevede una serie di iniziative e tanti sponsor per animare le località invernali più in voga tra le cime delle Alpi e l’Appennino.

L’inverno di RDS Play on tour 2020 “scalda” le piste innevate ed è pronta per la terza tappa a Roccaraso a tutta energia grazie alla musica di RDS 100% grandi successi. Nel fine settimana del 1 e 2 febbraio RDS movimenta le giornate delle piste abruzzesi che saranno lo scenario più divertente per adulti e bambini. Speaker di queste due giornate la storica voce radiofonica Anna Pettinelli e Fabrizio D’Alessio.

Piste pronte e sempre più vicine all’evento dei prossimi Campionati mondiali di sci alpino organizzati dalla Fondazione Cortina 2021, nella prossima tappa di Andalo sarà possibile giocare, attraverso un instant win, per ottenere sconti del 15% sui biglietti delle finali di Coppa del Mondo, che si disputeranno a marzo 2020 proprio a Cortina. Nel format RDS dove verrà raccontato il progressivo coinvolgimento dei territori, già attivi nell’organizzare questo importante appuntamento dello sport invernale, secondo i valori della sostenibilità e dell’innovazione. Ad animare la tappa di Andalo, inoltre, si aggiungerà la mascotte Corty, il simpatico scoiattolino dall’ inconfondibile coda rossa che impazzerà sulle piste e giocherà con adulti e bambini.

Il “villaggio bianco RDS” sarà scenario per gli speaker di RDS, le voci dei conduttori animeranno dal vivo le giornate degli appassionati degli sport invernali, con giochi approfondimenti e tanto divertimento dalle 9.30 alle 16.30. Dislocati in località situate tra l’arco alpino e l’Appennino, saranno sette gli appuntamenti dedicati al divertimento sulla neve dove si potrà vivere e godere di musica e spettacolo: Folgaria (18/19 gennaio), Prato Nevoso (25/26 gennaio), Roccaraso (1/2 febbraio), si proseguirà poi alla volta di Andalo (8/9 febbraio), di Aprica (15/16 febbraio), dell’Altopiano di Asiago (22/23 febbraio). La settima tappa si svolgerà ad Alleghe (29 Febbraio – 1 Marzo).

Partner di RDS per questa quinta edizione sono MSC, Rigoni di Asiago, Fidia Farmaceutici e Divani&Divani by Natuzzi che renderanno speciale l’esperienza del pubblico fra sport, divertimento e musica, creando un mix che scalderà le piste di questo inverno 2020: con un pensiero ai mesi estivi MSC Crociere ci farà emozionare con crociere da sogno, scaldando i desideri di chi pensa già al tepore del sole e così, grazie alla realtà virtuale, sarà possibile viaggiare con gli occhi e con la mente; con i suoi prodotti Fidia Farmaceutici inviterà a provare rimedi efficaci per proteggere la pelle dal freddo delle discese a tutta velocità. Per una pausa rigenerante Rigoni di Asiago offrirà momenti golosi ai piccoli sciatori. E ancora, Divani&Divani by Natuzzi regalerà morbidi momenti di relax e renderà più confortevole la stagione invernale con uno speciale plaid dedicato al Play on Tour 2020.

“RDS conduce i suoi ascoltatori fino al cuore di un’iniziativa e li trasforma nei veri protagonisti di un evento, in questo caso li portiamo al centro di un format di sport &music entertainment, che insiste sul territorio e che intercetta un pubblico attivo– così sottolinea Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS, sottolinea l’importanza di creare momenti di incontro – negli ultimi anni abbiamo creato nuovi modelli di intrattenimento, perché sappiamo quanto sia importante proporre divertimento e svago alle persone. Proprio per questo abbiamo reso sempre più efficace il nostro format a sostegno delle strategie di comunicazione dei nostri partner commerciali, grazie all’amplificazione di tutta la nostra piattaforma in ottica omnichannel: radio, app, sito, canali social con l’aggiunta di un’esperienza unica da vivere di persona nel field territoriale. RDS Play on Tour Winter edition rappresenta uno dei momenti più popolari e consolidati, siamo alla quinta edizione, in cui viviamo insieme al territorio e agli utenti ascoltatori un’occasione di puro divertimento.

Appuntamento sulle piste con RDS play on tour 2020.