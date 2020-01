Rifiuti abbandonati, gli zozzoni pizzicati dalla telecamera

50 sono stati i “furbetti” della spazzatura pizzicati e multati dopo aver lasciato dei rifiuti ingombranti abbandonati nella zona industriale di via Rocco Carabba all’Aquila.

Le multe per l’abbandono dei rifiuti ingombranti sono molto salate; si tratta di circa 600 e dell’aggravante del reato penale per i possessori di partita Iva.

I rifiuti abbandonati in via Rocco Carabba sono quegli ingombri che possono essere portati tranquillamente nel Centro di raccolta dell’Asm che si trova a Bazzano dove, i residenti dell’Aquila, di Montereale e di San Pio delle Camere posso tranquillamente conferire ogni tipo di ingombri: pneumatici, elettrodomestici, mobili, materassi e quant’altro non può essere smaltito tramite la differenziata.

La telecamera è stata posizionata a via Rocco Carabba, dove si trovano dei cassonetti a supporto della zona industriale; un’azione necessaria, dal momento che sempre più spesso i cassonetti e l’area intorno sono stati scambiati per una discarica a cielo aperto.

Di seguito il video del Capoluogo da via Rocco Carabba, sotto la telecamera “acchiappa zozzoni”: