Lottiamo per la pace, l’opera di Remo Brindisi esposta in Tribunale

L’AQUILA – I Nove Martiri aquilani immortalati dall’opera “Lottiamo per la pace” di Remo Brindisi. L’opera in restauro esposta presso il Tribunale.

Questa mattina presso il Tribunale dell’Aquila la presentazione del restauro del dipinto di Remo Brindisi “Lottiamo per la pace”. Il quadro del 1954, di grandi dimensioni (244×364), collocato in deposito dopo il sisma nel museo di Paludi di Celano, è stato oggetto, negli spazi dello stesso Tribunale, di un restauro ancora in corso iniziato a luglio del 2019 dai funzionari restauratori del Polo Museale dell’Abruzzo, Giuliana Maria Ferrara, Aspasia Formichetti e Giulia Vendittozzi in una visione aperta, in diretta, in una grande teca progettata e realizzata da Enrico Di Giovannantonio e finanziata dalla fondazione Carispaq.

A fare gli onori di casa, il Presidente della Corte d’Appello, Fabrizia Francabandera, che ha accolto il direttore Polo Museale dell’Abruzzo, Lucia Arbace, le restauratrici e Simona Balassone dell’Associazione D-MuNDA, l’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, il segretario generale della Fondazione Carispaq, David Iagnemma e il Presidente dell’ordine degli avvocati Maurizio Capri. Con loro, anche la signora Bianca, nipote di Remo Brindisi.

Le interviste a Lucia Arbace e alla funzionaria restauratrice Aspasia Formichetti, alla signora Bianca, all’assessore Aquilio e al dottor Iagnemma.