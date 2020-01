Gran Sasso, Imprudente: vertice sul regolamento del Parco

Il vice presidente della giunta regionale con delega ai parchi, Emanuele Imprudente, ha convocato per il prossimo 5 febbraio alle 15, all’auditorium di palazzo Silone, un incontro sul regolamento generale del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Lega.

“È un passaggio cruciale per lo sviluppo dei territori – commenta Emanuele Imprudente – e per questo motivo la Regione vuole farsi parte diligente in un percorso di ascolto e concertazione che consenta di esaminare al meglio tutte le posizioni e, se possibile, arrivare a una sintesi comune. Confido, data l’importanza della riunione, nella massima presenza”.

Imprudente ha chiamato attorno al tavolo i presidenti delle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo, quelli delle Comunità montane del Parco e tutti i sindaci coinvolti.