Via Cola dell’Amatrice: demolito il civico 60, uno sei simboli del 6 aprile

Partita la demolizione del palazzo fuori le mura di via Cola dell’Amatrice. Il civico 60.

Quello stesso palazzo che, ogni giorno, passando sul ponte di Sant’Apollonia, guardando verso Roio ricordava, una volta in più, il 6 aprile 2009. E ricordava una ricostruzione ancora in corso, con più di qualche ritardo.

Il Capoluogo vi mostra la demolizione del palazzo, il civico 60 appunto. Sventrato dal sisma, con le sole scale rimaste a fare da collante tra le due parti in cui l’edificio si era aperto. La direttrice del Capoluogo.it racconta le operazioni di demolizione, tra i ricordi dell’immediato post sisma.

Va via un pezzo dell’Aquila ma non le sue storie, quelle che si portavano dietro le sue macerie. Come quella di un giovane, Gentian, che, nella notte della scossa, trovati dei vestiti di fortuna, era sceso in strada per aiutare e soccorrere la popolazione in via Campo di Fossa. Mani e piedi nudi per tantissime ore, ma non si era stancato e aveva continuato ad andare avanti per portare in salvo altre vite.