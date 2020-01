San Donato golf, beni pignorati e corsa per evitare asta

Sono stati pignorati diversi beni del San Donato Golf & Resort Spa di Preturo; i titolari stanno cercando di evitare l’asta.

I beni pignorati al San Donato sono diversi mobili: 218 sedie di velluto, 22 poltroncine, bagno turco, sauna di legno e molto altro. L’asta dovrebbe iniziare il 18 febbraio.

Il San Donato golf è stato aperto nel 2011, attualmente è chiuso, da circa un anno e mezzo.

Si tratta di una struttura moderna con piscina, ristorante, golf e Spa, con un indotto anche a livello occupazionale; se lavorasse a pieno regime, potrebbe impiegare fino a 50 unità.

Il golf attualmente è “in pausa” a causa dell’inverno e dovrebbe riaprire regolarmente in primavera,

Secondo quanto riporta Il Centro, che ha sentito i titolari, i beni sono stati pignorati per via di un errore dovuto a una vecchia esattoriale, a causa del mancato completamento dell’iter per un credito Iva già versato dai titolari.

Alcuni mesi fa, è venuta fuori questa situazione ed è stata attivata la procedura di riscossione senza che si potesse inoltrare un ricorso immediato.

Quindi, i titolari stanno cercando di evitare la vendita all’asta dei beni e aspettano il decreto di revoca, preceduto dalla firma per il cosiddetto sgravio della cartella esattoriale e dell’annullamento.