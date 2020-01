Tutto pronto per il premio Città dell’Aquila, concorso internazionale di danza, che si svolgerà all’Aquila, domenica 2 febbraio al Ridotto del Teatro comunale.

Il premio Città dell’Aquila è stato presentato mercoledì 29 gennaio, nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni.

Il concorso di danza internazionale Città dell’Aquila è un evento alla sua prima edizione, ispirato ed ideato da Eleonora Pacini e Alice Cimoroni.

Il Concorso è aperto a danzatori dai 5 anni in su. Include le discipline CLASSICO E NEOCLASSICO – CONTEMPORANEO – COMPOSIZIONE COREOGRAFICA – MODERN ed è suddiviso in categorie per età: BABY (fino a 10 anni compiuti) CHILDREN (da 11 a 13 anni compiuti) JUNIORES (da 14 a 16 anni compiuti) e SENIORES (da 17 anni in su senza limiti di età). Ogni disciplina e categoria di appartenenza avrà le seguenti configurazioni: ASSOLO – PASSO A DUE – GRUPPO.

Molti i premi e le borse di studio messe a disposizione dagli stessi giurati negli Atenei e Accademie di loro competenza.

Eleonora Pacini e Alice Cimoroni sono entrambe aquilane, insegnanti e coreografe di danza di fama internazionale.

Il premio Città dell’Aquila è dedicato interamente alla Danza Classica e Neo Classica, Contemporanea e Moderna.

Le due giovani curatrici, felici della risposta proveniente non solo dalle scuole di L’Aquila, ringraziano L’Arabesque A.S.D., il Teatro dei 99 e il PAQ Center, “per il supporto e la presenza, ma anche da scuole di danza di città come Lecce, Foligno, Roma, Frascati, Latina, Napoli e naturalmente Pescara e Chieti”.

Per il premio hanno deciso di convocare sul banco della Giuria professionisti del settore, nomi eccellenti nel mondo della danza e amici di cui ammirano il lavoro artistico.

Francesco Vantaggio ballerino dell’Opèra de Paris, abruzzese, comincia lo studio della Danza Classica all’età di 9 anni nella scuola di Rossana Raducci a Pescara.

Si traferisce in seguito a Roma dove frequenta prima l’Accademia Nazionale di Danza ed in seguito la Scuola di Ballo del Teatro del’Opera diplomandosi nel 1997 integrando la Compagnia del Teatro nello stesso anno.

Nell’anno seguente supera con successo il concorso per far parte stabilmente del Corps de Ballet de l’Opéra National de Paris, entrando nel novero dei primi italiani nella storia di quello che viene definito “il Tempio della Danza” mondiale.

Dal 1998 al 2019 partecipa a tutti i grandi balletti del Repertorio classico (Nureyev, Balanchine, Lifar, Petipa, Bart) e moderno del Teatro parigino e nella maggior parte delle creazioni commissionate ai più grandi nomi della coreografia contemporanea come Forsythe, Kylian, Pina Bausch, Bejart, Preljocaj, Mats Ek, Ohad Naharin, Carolyn Carlson, Jerome Robbins.

Durante la sua carriera ed ispirato da Elisabetta Terabust e Gilbert Mayer si interessa molto presto all’insegnamento e consegue il Diplôme D’Etat de Professeur de Danse rilasciato dall’Opéra de Paris.

Da ormai tre anni, oltre agli impegni di ballerino, ricopre il ruolo di Maître de Ballet nel gruppo “Les Italiens de l’Opéra de Paris” creato dal Primo Ballerino Alessio Carbone.

Tra i vari riconoscimenti, ha ricevuto il “Premio Positano Leonide Massine” ed il “Premio città di Roma per la Danza”.

Sabatino D’Eustacchio, ballerino professionista e assistente coreografo nella trasmissione Amici di Maria De Filippi. Abruzzese anche lui, ha danzato con artisti di grande successo come Kilie Minogue, Elisa, Robbie Williams. Lavora per Giuliano Peparini, Veronica Peparini, Daniel Ezralow, Luca Tomassini, Fabrizio Mainini. Reduce da X Factor 2019 in veste di assistente coreografo, D’Eustacchio è direttore insieme a Federica Angelozzi della scuola di danza Bdanceproject a Roseto degli Abruzzi.

Fabrizio Prolli, romano, ballerino, insegnante e coreografo di modern, lavora e insegna attualmente presso la Kledi Dance Roma di Kledi Kadiu e l’Art Village, Centro Danza Balletto di Roma, di Luciano Cannito.

Balla per tre stagioni nel musical Romeo e Giulietta Ama e Cambia il Mondo con le coreografie e la regia di Giuliano Peparini, ballerino e assistente coreografo nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi, protagonista di numerosi Videoclip di cantanti come Giorgia, Amoroso, Emma, ballerino dell’ultimo tour di Claudio Baglioni. Stile inconfondibile e passione irrefrenabile per la danza.

Elena Iannotta studia presso l’Ateneo della Danza di Siena sotto la direzione artistica del Maestro Marco Batti, dove si diploma nel 2015. Da settembre del 2015 entra a far parte del Balletto di Siena dove tutt’oggi ricopre il ruolo di ballerina. Dal 2016 insegnante dei corsi di contemporaneo dell’Ateneo della Danza e sbarra a terra nei corsi di formazione professionale.

Giacomo Perfetti artista eclettico e fuori ogni dubbio completo, capace di esprimere con la danza emozioni e sensazioni profonde. Abruzzese, come ballerino si forma principalmente all’estero presso lo studio Harmonic e la Lagence Dancefloor (Parigi), la Pinne Apple (Londra), il Millennium Dance Complex, la Edge Dance Center ed il Debbie Reynolds Dance Studio (Los Angeles). Rientrato in Italia vince numerosi premi soprattutto in ambito contemporaneo, come il 12° concorso internazionale di danza “Città di Pinarolo”.

Può vantare un curriculum professionale notevole che comprende lavori con Daniele Baldi, Enzo Celli, Silvio Oddi, Erika Silgoner, Caterina Felicioni, Franco Dragone, tour e video con Marco Mengoni, apparizioni televisive in programmi come Amici di Maria De Filippi, Domenica IN, Quelli che il calcio e Top of the Pops e nel film Parlami d’amore di Silvio Muccino.

Di recente è regista e coreografo dello spettacolo “MEMENTO”, spettacolo di danza in tour nel Centro Italia.

Leonardo Bizzarri, ballerino aquilano, di fama nazionale. E’ il Presidente di Giuria del Concorso.

La sua è una formazione che nasce dall’hip hop per poi approdare allo studio accademico della danza classica e del modern contemporary. Ballerino in show televisivi e tournee teatrali nazionali ed internazionali come Miss Italia, insegnante di modern, vanta un linguaggio artistico che descrive note urbane mixate alla tecnica del modern.

“Siamo giovani ma abbiamo dietro un bagaglio di esperienze forte e complementare, crediamo molto nella nostra città e da anni ci stiamo impegnando concretamente nel campo artistico e sociale per dare ai giovani Aquilani nuove prospettive su cui costruire il loro futuro professionale, artistico ma prima di ogni cosa, umano”, spiegano le ideatrici del concorso.

“Crediamo nell’inclusione, nella trasformazione, nel movimento inteso prima di tutto come forma artistico-espressiva, come mezzo che mette in contatto e in comunicazione tutte le diversità che appartengono a questo mondo. Erano anni che avevamo nel cassetto questo progetto per la nostra città, L’Aquila, la quale merita di avere il giusto rilievo Artistico, a livello Nazionale e Internazionale, che gli appartiene per storicità, natura, territorio e patrimonio artistico”, continuano.

“Siamo certe che questa prima edizione avrà un seguito importante – il Teatro comunale in fase di chiusura lavori sarà una degna cornice, crediamo fortemente nel suo proseguo e nella sua ulteriore crescita. Una giornata di condivisione, crescita e scoperta di nuovi talenti in cui vorremmo che la Danza fosse la sola e unica protagonista, abilmente raccontata dai giovani danzatori che ne faranno parte“, concludono.