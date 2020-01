Old Wild West apre a L’Aquila

Old Wild West arriva a L’Aquila.

La nota catena di ristoranti sceglie il Capoluogo d’Abruzzo per una nuova apertura. La sede scelta si trova sulla SS17, nei locali che ospitavano il concessionario Volvo, nei pressi del casello L’Aquila Ovest.

Old Wild West, la catena ristoranti gestiti in Italia dalla Cigierre Spa, aprirà verso fine febbraio. La più recente apertura vicina a L’Aquila era stata quella ad Avezzano, su via Roma nel 2017. Ora Old Wild West, specializzato in hamburger, tex-mex e carne alla griglia sbarcherà presto a L’Aquila.

Sul web sono stati già pubblicati gli annunci per le figure professionali ricercate. Posti aperti per cuochi, aiuto cuochi e camerieri per la prossima apertura.