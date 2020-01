Esercito, giurano tre marescialli

L’AQUILA – Al Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” giuramento di 3 marescialli.

Questa mattina a L’Aquila, dinanzi al Comandante Militare dell’Esercito per Abruzzo e Molise, Colonnello Marco Iovinelli, tre Marescialli vincitori del concorso straordinario “Legge 958” provenienti dal ruolo Volontari dell’Esercito e già in forza al Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” (Mar. Sergio Scrocco, Mar. Domenico Costa e Mar. Eugenio Carlomusto), hanno prestato giuramento di fedeltà alla Patria, citando la prevista formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore a tutti i doveri del mio Stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”.

“La cerimonia – ha sottolineato il Colonnello Iovinelli – è stata breve ma intrisa di tutti gli ideali fondamentali che ogni militare non deve mai dimenticare, sia in servizio che nella propria vita privata, e ha confermato, per i neo Sottufficiali, l’assunzione degli obblighi che derivano dallo status di militare dell’Esercito”.