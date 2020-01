Agevolazioni Tari, occhio alle scadenze

Tari ridotta dall’8% al 30% per gli esercizi pubblici di L’Aquila e frazioni.

Riduzione dall’8% al 30% della Tari, Tariffa sui Rifiuti Solidi Urbani per le utenze non domestiche dei pubblici esercizi operanti nel Comune di L’Aquila. È quanto previsto dal Regolamento IUC del 19 giugno 2019 con il quale è stato stabilito che per le utenze non domestiche dei pubblici esercizi che si siano ricollocati nel centro storico dell’Aquila e delle frazioni comunali (in questo caso la riduzione è del 20%) o per i quali ricorrano determinate condizioni (es. che provvedano ad attrezzare i locali dei servizi igienici con fasciatoi per neonati o che rinuncino all’autorizzazione per l’installazione di apparecchi slot machine posseduta al momento dell’emanazione del citato regolamento) possa essere richiesta la riduzione della Tari.

Il termine per presentare, su apposito modulo, l’istanza di agevolazione scade il prossimo 30 aprile. Per ulteriori dettagliate informazioni sull’argomento e per la eventuale compilazione e preparazione delle domande è possibile contattare gli uffici Confcommercio di L’Aquila in Via XX Settembre n. 36 – Tel. 0862/413450.