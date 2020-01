Viceparroco preso a pugni, si cerca l’aggressore

Si stanno visionando alcune foto per dare un volto all’aggressore che ha preso a pugni don Pino Del Vecchio, il viceparroco di Pettino.

Don Pino, viceparroco e anche economo della curia dell’Aquila è stato aggredito mentre andava al convento dei frati di San Francesco a Castelvecchio Subequo, perchè scambiato per l’amante della moglie dell’aggressore.

Il viceparroco è stato fermato sabato 25 gennaio mentre si trovava in macchina, costretto ad accostare e a scendere e poi preso a pugni in faccia.

Dopo l’aggressione, don Pino ha chiamato i carabinieri ed è stato medicato all’ospedale San Salvatore, da dove è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Sulla vicenda sta indagando la Procura dell’Aquila; i carabinieri della Compagnia di Sulmona sono invece coadiuvati dai colleghi della stazione di Fontecchio.

A breve mostreranno al viceparroco alcune foto di un sospettato, un 50enne di Fontecchio, già al centro di una vicenda simile avvenuta in passato.

Se i sospetti dovessero essere confermati dalle foto, a quel punto scatterà l’avviso di garanzia con l’accusa di violenza privata, con un probabile aggravamento del capo di imputazione in rapina.

Il viceparroco, come riporta Il Centro, oltre a essere stato preso a pugni, per dimostrare di non avere alcun contatto con la moglie dell’aggressore, gli avrebbe mostrato il suo cellulare, per rabbonirlo e far vedere che con la donna non c’erano stati contatti telefonici.