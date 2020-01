Terremoto in Albania, ancora una forte scossa

Ancora una forte scossa di terremoto in Albania: 5.0, epicentro a Durazzo.

La scossa, registrata alle 21:15 ora italiana, è stata percepita anche nella capitale Tirana, fino a Valona.

Apprensione anche in Puglia, tra le province di Brindisi, Taranto e Lecce, dove è stata avvertita in maniera, ovviamente, più lieve.

Non smette di tremare la terra in Albania: nel novembre scorso un forte terremoto, di magnitudo 6.5, ha causato danni e crolli in diverse città albanesi, soprattutto Durazzo, Thumane e Tirana. Oltre 50 morti e migliaia di feriti il bilancio della tragedia.