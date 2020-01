Tapis roulant al megaparcheggio, tre ipotesi per riavviare l’impianto

L’AQUILA – Sopralluogo tecnico sugli impianti del tapis roulant del megaparcheggio di Collemaggio. Tre ipotesi sul tavolo.

Nella giornata di ieri, lungo sopralluogo presso gli impianti del tapis roulant del megaparcheggio di Collemaggio per il progetto di rilancio del sistema che – dal parcheggio – porta direttamente in piazza Duomo. Sul posto, l’assessore Carla Mannetti, il progettista incaricato, l’ingegner Marco Cordeschi e i tecnici comunali. La task force è rimasta sugli impianti per circa 5/6 ore, aprendo i pannelli di tutti i tappeti e verificando il funzionamento di ogni tappeto e i pezzi da sostituire per far ripartire il tapis roulant.

L’assessorato alla Mobilità è ora in attesa della relazione tecnica. Da quanto appreso, tre sono le ipotesi di lavoro per il progetto di rilancio dell’impianto. I dettagli saranno disponibile appena verrà consegnata la relazione, ma di una cosa l’assessore Mannetti è certa: “Rimettiamo tutto in moto”. Non resta che attendere il progetto.