Nuovo Codice della strada, multe salate per cellulari e fumo alla guida

Vietato fumare in auto per il conducente, fino 150 km/h in alcuni tratti autostradali, bandito l’uso del cellulare. La riforma del Codice della Strada discussa ieri alla Camera era ferma dal luglio scorso: non mancherà molto per l’entrata in vigore.

Il nuovo Codice della Strada entrerà in vigore entro fine anno. Il Provvedimento, salvo nuovi stop, potrebbe vedere la luce anche entro il mese di febbraio. La Commissione Trasporti della Camera dei deputati ha già provveduto ad approvare in prima lettura il disegno di legge. Ieri il passaggio in aula, poi arriverà in Senato.

Testo tuttora in discussione. Ieri è ripreso il percorso della riforma, bloccato dai costi finanziari previsti, dopo la caduta del Governo Di Maio-Salvini dell’agosto scorso. In base alle più recenti novità nel nuovo Codice della Strada dovranno rientrare:

-il divieto di fumo in auto per il guidatore;

-l’innalzamento del limite di velocità a 150 km/h in alcuni tratti autostradali;

-stretta sull’utilizzo del cellulare alla guida;

-l’obbligo per il conducente di controllare se il passeggero abbia la cintura di sicurezza allacciata. In caso di mancato utilizzo della cintura da parte del passeggero, andrebbe incontro a multa anche lo stesso conducente dell’automobile. Discorso analogo per il conducente di uno scooter, nel caso in cui il passeggero non indossasse il casco;

-inasprimento delle multe per divieto di sosta, con relativa decurtazione di punti (da 2 a 4). Multa e decurtazione di due punti sulla patente anche per soste e parcheggi negli spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici.

Per chi utilizza il telefonino alla guida – il tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico – sarà prevista la sospensione della patente (da 7 a uno o due mesi) oltre a una sanzione economica che può arrivare ai 1700 euro. Sul fronte multe saranno raddoppiate le sanzioni per chi circola senza assicurazione.

La notifica delle multe elevate potrà avvenire via PEC, quindi attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata.

La durata del foglio rosa verrà estesa a 12 mesi. sarà, inoltre, abolita la tassa di bollo per i veicoli storici.

Le moto elettriche potranno circolare liberamente in autostrada. I maggiorenni avranno la possibilità di circolare con ciclomotori di 125cc sulle tangenziali e le autostrade.

In arrivo anche i parcheggi rosa per donne in stato di gravidanza o accompagnate da bambini con età non superiore ai due anni.