L’Aquila – Giovedì tempo prevalentemente asciutto con sole prevalente al mattino e cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio; in serata gli addensamenti saranno più compatti senza fenomeni associati. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno nella mattinata su tutti i settori, nubi sparse al pomeriggio. Tra la sera e la notte la nuvolosità tenderà a farsi più compatta ma senza fenomeni.

In Italia ampie schiarite al primo mattino su tutte le regioni, nubi in aumento nel corso della giornata su Liguria e settori alpini occidentali con locali piogge. Ulteriore peggioramento in serata e in nottata con fenomeni in intensificazione sul levante ligure. Bel tempo e sole prevalente nelle prime ore di giornata su tutti i settori, copertura nuvolosa in aumento nelle ore successive sui settori tirrenici con piogge di debole o moderata intensità in serata sull’alta Toscana. Locali o deboli piogge al mattino sulla bassa Calabria, tempo asciutto altrove con ampie schiarite così come nel resto della giornata salvo innocue nubi in aumento nelle ore serali e notturne. Brevi piovaschi sulla Sardegna.

Temperature in generale calo nei valori minimi, generalmente stazionarie invece le massime.

