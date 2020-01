Chi vuol essere milionario? L’Abruzzo protagonista da Gerry Scotti

Il giovane manager abruzzese sarà protagonista di un evento che non si verificava da nove anni e potrà aver accesso alla somma di denaro solamente se risponderà correttamente al quesito. Un avvenimento per la vita di Enrico che potrebbe cambiarla radicalmente.

Enrico Remigio, trent’anni e originario di un paesino in provincia di Pescara, laureato all’Università Bocconi in Economia Aziendale e con specializzazione in Marketing, da oltre un anno vive e lavora a Singapore ed ha una fidanzata francese che vive a Bangkok, in Thailandia. Nonostante questo, non ci ha pensato nemmeno un minuto ed ha deciso di affrontare 14 ore di volo, per coronare il suo sogno e partecipare ai casting di Roma dove è diventato concorrente. Adesso, per il giovane abruzzese, è arrivato il momento decisivo.

Il concorrente abruzzese, nella scorsa puntata, era arrivato alla domanda da 300mila euro: negli ultimi vent’anni solamente tre concorrenti dello storico quiz Mediaset hanno risposto esattamente alla fatidica domanda. L’ultima volta nel 2011.

Di fatto, il “rischio” c’è! Infatti, se Enrico dovesse rispondere in maniera errata alla domanda da un milione di euro, tornerebbe a casa con “soli” 150mila euro.

(foto tgcom24)