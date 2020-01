Amatrice, addio a Emiliano eroe del sisma

Il giovane Emiliano è stato trovato senza vita ieri sera, all’interno di una stalla in cui ricoverava il bestiame, come riporta Rietilife.

Un’intera comunità piange la perdita di una giovanissima vita, volata via all’improvviso, lasciando un vuoto incolmabile. Lo ricorda con affetto anche l’ex sindaco Pirozzi:

“Quando una vita così giovane viene strappata a questa terra, in questo caso per cause naturali, è sempre un dolore immenso che colpisce in primis i familiari e, di conseguenza, un’intera comunità ed essere in Croce Rossa vuol dire appartenere alla propria comunità. Alla famiglia Stecconi va l’abbraccio di tutti noi. Ciao Memi”.

Il saluto commosso della Croce Rossa di Amatrice.