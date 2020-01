Giulia Di Rocco da Mattarella con la bandiera del popolo rom

GIORNATA DELLA MEMORIA – L’abruzzese Giulia Di Rocco consegna la bandiera rom nelle mani del Presidente Sergio Mattarella.

Nella giornata di ieri, a Roma, durante la celebrazione della Giornata della Memoria al Quirinale, Giulia Di Rocco, rappresentante rom italiana abruzzese per la terza volta invitata come rappresentante rom e sinti, ha donato nelle mani del Presidente della Repubblica Matarella la bandiera del popolo rom: “Un gesto simbolico per ricordare che anche la popolazione romena ha subito il genocidio (il Samudaripen/porrajmos)”.