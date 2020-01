Carabinieri, controlli a largo raggio nelle località sciistiche

I Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro potenziano i controlli nelle località sciistiche del territorio.

Nella giornata di domenica, i Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, seguendo le direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio, teso a garantire le massime di condizioni di sicurezza e legalità nelle località turistiche del territorio. Le verifiche di polizia, svolte con il supporto di un’aliquota di Carabinieri Forestali specializzati nella tutela agro-alimentare, hanno visto i militari impegnati nell’arco di tutta la giornata in specifici servizi volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori lungo le principali arterie stradali, nei pressi dei parcheggi e delle aree di accesso agli impianti di risalita. Nel medesimo contesto, lungo le piste e gli impianti di risalita sono stati altresì intensificati i servizi di vigilanza e soccorso effettuati dai Carabinieri Sciatori delle Stazioni di Roccaraso e Pescocostanzo, che hanno portato all’esecuzione di n.16 interventi di soccorso in favore di sciatori coinvolti in incidenti. Particolare attenzione è stata posta nell’attività antidroga e negli accertamenti eseguiti con l’etilometro per prevenire e reprimere il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche da parte degli automobilisti. Sottoposti a controlli amministrativi diverse strutture ricettive (bar, ristoranti, baite) per la verifica del rispetto delle norme agro alimentari (tracciabilità alimenti e sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici mirato a garantire la salubrità degli alimenti).

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo n. 110 persone e n. 38 veicoli, elevate n. 4 contravvenzioni al Codice della strada per un importo complessivo di € 1.241, con n. 1 automezzo sequestrato, n. 1 patente di guida ritirata, n. 3 persone segnalate alla Prefettura quali assuntrici di sostanze stupefacenti, con il sequestro di gr. 3 di sostanza stupefacente (2 di hashish e 1 di marijuana). Al termine delle verifiche sul rispetto della normativa agro-alimentare svolte nei confronti di n.4 strutture ricettive sono state elevate n. 2 sanzioni amministrative per un importo complessivo di € 3.500 e sono stati sottoposti a sequestro 63 kg di alimenti vari per irregolarità riscontrate nelle procedure di autocontrollo e tracciabilità.

I servizi di controllo saranno ripetuti anche nelle prossime settimane al fine di assicurare tranquillità e sicurezza ai numerosi turisti presenti ed alle popolazioni dei comuni interessati.