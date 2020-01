Amphisculpture Beverly Pepper, il documentario vola negli Stati Uniti

L’Aquila vola negli Stati Uniti con la sua opera più moderna, l’Amphisculpture di Beverly Pepper.

Il film-documentario sul lavoro di land art al Parco del Sole, Amphisculpture, è prodotto dalla Casa di Produzione aquilana Visioni Future.

Il documentario è stato selezionato per il BePop Channel Festival di New York.

L’Aquila che porta L’Aquila lontano, quindi, oltreoceano. Una produzione artistica per raccontare l’arte del Capoluogo d’Abruzzo in ricostruzione. Non nelle sue bellezze tradizionali, ma attraverso le novità accolte dalla città nuova, impersonata dall’opera di land art dell’artista statunitense.