Assegnazione pascoli, prima gli aquilani

L’AQUILA – Il business dei pascoli che fa gola a molti, mentre gli allevatori locali vanno in sofferenza. Problemi e soluzioni.

Incontro del mondo agricolo all’Auditorium Ance, la denuncia dell’allevatore Dino Masciovecchio: “Il problema è legato all’assegnazione dei pascoli: con i nuovi regolamenti Ue viene stravolto tutto e si permette che aziende provenienti da fuori facciano affari pur non avendo animali, facendo società di comodo con allevatori locali e prendendo i pascoli a prezzi alti che per noi non sono competitivi. In questo modo ci troviamo tagliati fuori”.

Per Masciovecchio, “servono regolamenti regionali e comunali, che per anni sono mancati; chiediamo regolamenti che tutelino prima gli allevatori del posto, che controllano il territorio”.

Sull’argomento, l’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha precisato: “Si tratta di una materia molto complicata, in questi giorni la magistratura sta facendo un percorso importante che sta facendo emergere quelle irregolarità che abbiamo sempre denunciato. Oggi la Regione Abruzzo va verso nuovo regolamento, con le premialità rivolte ai locali, come già stabilisce l’Europa per un mercato differenziato; noi cerchiamo di fare passo in più. D’altra parte molti Comuni già si stanno orientando in questo senso”.

Le interviste integrali.