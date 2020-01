Calcio, L’Aquila vince in rimonta con il San Gregorio

L’Aquila 1927 riesce, con una partita dai due volti, a vincere l’ostica trasferta contro il San Gregorio.

Dopo i problemi di alcuni giocatori in settimana, l’unico tra loro a restare in panchina e a trovare spazio nella ripresa è La Selva.

Torna Sinopoli tra i pali, anche se nel corso del secondo tempo entra al suo posto Di Girolamo; in campo nuovamente D’Amico. Mohammed titolare, in panchina Casimirri.

Primo tempo decisamente da dimenticare per i rossoblù. 15’ minuto, il San Gregorio passa in vantaggio: Menegussi riesce a saltare due uomini e a insaccare in rete un diagonale che piega le mani all’estremo difensore aquilano. Cinque minuti e ancora Menegussi è vicino alla porta, ma questa volta Sinopoli respinge. Ma, dopo alcuni secondi, arriva la seconda rete: corner di Lenart, Ricci di testa beffa il portiere avversario. L’Aquila ci prova, ma riesce solo a colpire una traversa al 38’ con Maisto. Fine primo tempo, risultato parziale 2-0.

Nella ripresa, però, si vede una L’Aquila totalmente diversa: Cappellacci, nell’intervallo, deve aver davvero avuto qualcosa da ridire ai suoi, perché nel giro di soli quattro minuti i rossoblù acciuffano il pari. 2’ minuto, Catalli di testa vìola la rete avversaria e accorcia le distanze, 4’ minuto, De Angelis per Maisto che beffa Di Casimiro.

L’Aquila ristabilisce l’equilibrio in campo e, a questo punto, può tranquillamente ribaltare il match. 17’, traversone di La Selva per Maisto che arriva in spaccata e centra la porta. Potrebbe bastare così, ma i rossoblù al 44’ segnano la loro quarta rete, approfittando anche della superiorità numerica per il secondo giallo ricevuto da Ricci al 36’: a mettere la propria firma al match è, questa volta, Di Norcia. Risultato finale, 2-4.

L’AQUILA 1927: Sinopoli (26’ st Di Girolamo), Campagna, Mohammed, D’Amico (1’ st La Selva, 31′ st Pizzola), Zanon, Di Francia, Di Norcia, Morra, De Angelis (26’ st Passacantando), Catalli, Maisto (42’ st Casimirri). A disp.: Santarelli, Rampini, Micantonio, Carosone. All. Cappellacci.

SAN GREGORIO: Di Casimiro, Acciari, Gizzi, Carice, Solomakha (31’ st Fabi), Ricci, Lenart, Lolli (19’ st Arciprete), Cuka, Menegussi, Fonti. A disp.: Salvi, Baracco, Cetra, Nanni, Faraone, Vazquez García, Greco. All. De Angelis.