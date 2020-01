Via Aldo Moro, ancora un incidente: pericolo alta velocità

Ancora un incidente su via Aldo Moro a L’Aquila. L’ultimo giovedì mattina. Un’auto si è ribaltata in prossimità del curvone. “Quando si presterà attenzione a questa strada?”, protestano i lettori.

A “Dillo al Capoluogo” sono giunte numerose segnalazioni da parte di lettori, che denunciano l’elevato tasso di incidentalità di via Aldo Moro, testimoniato dai molti incidenti di cui è teatro.

“Giovedì poco dopo le 9 del mattino l’ennesimo incidente, avvenuto precisamente nelle vicinanze della scuola primaria Celestino V. Questa strada oltre ad ospitare la primaria, accoglie anche una scuola materna, la Collodi, e un Istituto superiore, l’Istituto Alberghiero. La mattina e il primo pomeriggio sono tantissimi gli studenti di ogni età che vi transitano. Studenti che si ritrovano a passare tra macchine che circolano ad una velocità spaventosa», ci scrivono.

“Abbiamo segnalato più volte il problema sicurezza su via Aldo Moro.”, la protesta di un altro lettore alla nostra redazione “Non solo ai giornali, ma anche e soprattutto agli uffici comunali preposti. Lo abbiamo fatto come utenti e, oltre a noi, ci sono state lamentele anche da parte di abitanti della zona in questione. Il risultato? Il nulla”.

“Questa strada è stata ormai molte volte scenario di brutti incidenti, causati dall’alta velocità. Sarebbero necessari dei dissuasori. Quando si deciderà di fare qualcosa?”.

