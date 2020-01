Nuovo Basket aquilano, continua la corsa ai playoffs

Il Nuovo Basket Aquilano in casa con l’Antoniana Pescara per continuare la corsa playoffs.

Torna in casa al PalaAngeli il Nuovo Basket Aquilano che domani, domenica 26 gennaio alle ore 18:00, ospiterà l’Antoniana Pescara in un match importante verso il consolidamento dell’obiettivo playoffs promozione nel Campionato di Serie C Silver: come di consueto si attendono tantissimi appassionati che abitualmente affollano le tribune dell’impianto del basket cittadino.

I ragazzi di coach Zubiran sono reduci dalla bella e sfortunata prestazione sul campo della capolista Pescara Basket.

“Una gara nella quale i giovani della società del Nuovo basket aquilano di Roberto e Paolo Nardecchia hanno tenuto testa fino alla fine alla favorita assoluta per la vittoria finale, una prestazione che fa ben sperare in vista della gara di domani e che segnala un importante processo di crescita della squadra aquilana”, si legge nel comunicato della società.

Recuperati al meglio lo statunitense Shawn Shelton a cui ieri sono stati tolti i punti di sutura all’occhio destro messi nell’infermeria del parquet adriatico domenica scorsa, incidente che non aveva impedito all’atleta d’oltroceano di rientrare comunque in campo dopo le cure dei medici, e Giulio Antonini che in settimana si è potuto allenare recuperando in maniera ottimale alcuni fastidi muscolari.

In settimana come sempre l’attività giovanile per il club del PalaAngeli, con bene 8 gare di vari campionati e con tutte le formazioni che sono in lizza nelle posizioni del podio dei relativi Tornei, con i team Under 18 Gold e Under 13 Elite al comando assoluto regionale e ancora senza sconfitte!