L’Aquila – Nella giornata di sabato molte nubi con deboli piogge al mattino e al pomeriggio; tempo asciutto in serata. Cieli nuvolosi nella giornata di domenica sia nelle ore diurne sia in serata, ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +2°C e +8°C.

In Abruzzo deboli piogge diffuse al mattino del sabato, mentre al pomeriggio i fenomeni interesseranno le sole zone interne; locali nevicate fino a 1500 metri. Tempo generalmente stabile domenica con nuvolosità diffusa anche compatta sulla costa e sulle zone interne; asciutto anche in serata.

In Italia tempo generalmente instabile su tutti i settori con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge sparse di debole o moderata intensità. Migliora in giornata al Nord Ovest con schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Neve oltre i 5-800 metri. Molte nubi sulle regioni tirreniche con piogge sparse e localmente a carattere temporalesco sui settori costieri, precipitazioni più intense sul basso Lazio. Al pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno ad indebolirsi, mentre il tempo sarà più asciutto sulle adriatiche. Quota neve oltre i 1500 metri. Cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori al primo mattino, maggiori addensamenti attesi solo sulla Campania ma con precipitazioni relegate a coste e nord della regione. Peggiora in nottata sulla Sicilia con deboli piogge.

Temperature in calo al Centro-Nord, stazionarie o in lieve rialzo al sud.

