Avezzano baciato dalla fortuna, vinti 50mila euro al Gratta e Vinci

Gratta e Vinci vincente al Bar Il Gatto e la Volpe di Avezzano. Un fortunato cliente vince 50mila euro.

La vincita ieri pomeriggio, nel bar di via Roma ad Avezzano. Non è la prima volta che l’attività commerciale fa registrare vincite importanti. Ieri il Gratta e Vinci fortunato è stato “Tutto per Tutto”.

Qualche tempo fa, proprio nello stesso bar, infatti, fu centrato un 5 al Superenalotto, con il fortunato vincitore che riuscì a portarsi a casa una cifra simile.