2500 borracce plastic free, si parte con il Polo Scolastico di Carsoli

Sabato 25 gennaio l’ACIAM avvierà una campagna di sensibilizzazione per il rispetto ambientale. L’iniziativa prevede la distribuzione di 2500 borracce ecologiche in tritan agli alunni delle scuole primarie e secondarie dei Comuni soci per i quali ACIAM cura anche il servizio di raccolta differenziata.

Si partirà con il Comune di Carsoli, in occasione dell’inaugurazione del nuovo “Polo Scolastico” che accoglierà gli studenti di tutta la Piana del Cavaliere.

L’ACIAM, in linea con le direttive comunitarie che vedono nella riduzione dei rifiuti e nel riuso dei materiali le operazioni da privilegiare nel sistema di gestione dei rifiuti, mira a promuovere stili di comportamento virtuosi nel rispetto dell’ambiente tra cui quello di scoraggiare l’utilizzo delle bottigliette di plastica tradizionali e di favorire il riutilizzo degli oggetti e dei materiali di uso quotidiano.

L’utilizzo delle borracce ecologiche tende appunto a superare la diffusa abitudine del monouso, simbolo di consumismo e dannosa per dell’ambiente e per il nostro territorio.

Le borracce sono realizzate in Tritan, un materiale innovativo caratterizzato da trasparenza, leggerezza, resistenza ad alte e basse temperature, lavabile in lavastoviglie e soprattutto dotato dalla certificazione per uso alimentare, grazie all’assenza di Bisfenoli di tipo A (BPA free), pericolosi per la salute, rilasciati invece dal comune policarbonato (plastica tradizionale).

Approvato dalle più grandi agenzie mondiali di sicurezza alimentare e farmacologica, il Tritan è oggi largamente utilizzato per la realizzazione di dispositivi medici e perfino per la realizzazione di biberon. Rispetto alle più comuni boracce in alluminio, quelle in tritan sono più igieniche e sicure ed hanno la ulteriore qualità di non alterare il sapore dell’acqua anche dopo diversi giorni dall’approvvigionamento.