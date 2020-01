Sistema idrico Gran Sasso, commissione tecnica per la gestione del rischio

Commissione Tecnica per la gestione del rischio nel Sistema Idrico del Gran Sasso.

Si è tenuta in data odierna alla presenza del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico Gran Sasso, Ing. Corrado Gisonni, la riunione della “Commissione Tecnica per la gestione del rischio nel Sistema Idrico del Gran Sasso”. Presenti al tavolo i rappresentanti di Strada dei Parchi, INFN, ERSI, i gestori del servizio Idrico Integrato “Gran Sasso Acque” e “Ruzzo reti”, ASL, ARTA, Prefetture di Teramo e L’Aquila, i Servizi regionali competenti e il Comune di Isola del Gran Sasso.

La seduta della Commissione è stata presieduta dal Vicepresidente con delega al sistema idrico integrato Emanuele Imprudente, che dopo aver presentato il Commissario ha chiesto a tutti i rappresentanti degli enti intervenuti di relazionare sullo stato di attuazione del Protocollo d’Intesa del 7/9/2017 e della DGR 33/19.

Il Commissario ha relazionato in merito allo stato di attuazione della istituenda struttura operativa Commissariale, riferendo dei continui contatti in essere con le competenti strutture del Governo centrale per accelerarne la formazione e ribadendo altresì la necessità della piena collaborazione dei convenuti, affinché sia la fase progettuale di competenza che quella attuativa possano concretizzarsi con piena efficacia.

Gli interventi dei partecipanti sul tema dell’attuazione del Protocollo d’Intesa del 7/9/2017 e della DGR 33/19, fanno rilevare la piena operatività delle azioni ivi contemplate, declinate dai soggetti competenti. In particolare l’azione di misurazione in continuo, e di controllo in genere, sulla qualità dell’acqua, associata alla piena attuazione del Protocollo, ha determinato un’ottimale gestione del rischio, tanto si è rilevato anche dal contributo fornito dal Direttore del Dipartimento Salute regionale.

È stata altresì ribadita la centralità del ruolo del Commissario nella proposizione di tutte le azioni progettuali che devono riguardare il sistema idrico del Gran Sasso con ruolo di connessione di tutte le competenze che su di esso si esercitano.

Il Vicepresidente Imprudente ha chiuso l’incontro riaggiornando lo stesso alla formalizzazione della struttura operativa del Commissario.