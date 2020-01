Liceo Cotugno: l’ultimo Open Day di gennaio

Il Liceo Domenico Cotugno chiuderà il ciclo di Open Day domenica 26 gennaio.

Una domenica mattina fuori dagli schemi per gli studenti e i professori del Liceo D. Cotugno, che saranno presenti dalle ore 10 alle ore 13 presso i locali del Linguistico in via Ficara.

Numerosi professori saranno a disposizione dei genitori per fornire informazioni sui diversi corsi. In più, la classe 2B del Liceo delle Scienze Umane metterà in scena “I Promessi Sposi”: rappresentazione allestita in tempi record, grazie al coordinamento della professoressa Raffaella Santucci.

Da tempo gli istituti superiori stanno promuovendo gli “open day”; giornate dove è possibile interagire con la scuola e visionare le varie offerte formative.

La scelta della scuola superiore da frequentare è una delle più difficili da affrontare a questa età. Non sempre si hanno già le idee chiare su quello che si vorrebbe fare “da grandi” ed è importante quindi pensare concretamente e con serenità adesso perché, con la scuola superiore, comincia un percorso di specializzazione che differenzia gli studenti e li inquadra verso precisi ambiti professionali e lavorativi.