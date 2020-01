L’Aquila – Venerdì tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel pomeriggio; la nuvolosità tenderà ad aumentare in serata senza dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +2°C e +11°C.

In Abruzzo tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti nel corso delle ore diurne; nuvolosità in generale aumento tra la sera e la notte, locali nevicate oltre i 1600 metri.

In Italia maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota. Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo. Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)