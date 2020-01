L’Aquila, auto si ribalta in via Aldo Moro

Incidente stradale in via Aldo Moro, auto si ribalta.

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente che si è verificato questa mattina in via Aldo Moro, dove un’auto, in prossimità del curvone, è uscita di strada, ribaltandosi. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto, vigili del fuoco, polizia municipale e un’ambulanza del 118, che però è tornata indietro vuota. L’uomo alla guida, infatti, non avendo riportato ferite, una volta giunti sul posto i primi soccorsi, si è allontanato dall’incidente senza aspettare ulteriormente l’arrivo dell’ambulanza.