Calcinacci dal Ponte Belvedere, De Santis: “Accelerare la ricostruzione”

Il capogruppo della Lega, Francesco De Santis, interviene sul distacco di calcinacci dal Ponte Belvedere: “Accellerare iter per ricostruzione, dopo 10 anni non abbiamo più tempo”.

“Questa mattina – scrive in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale dell’Aquila Francesco De Santis – dei calcinacci si sono staccati dal ponte Belvedere ed è solo una casualità che nessuno si sia fatto male. Dobbiamo provvedere immediatamente alla verifica e alla messa in sicurezza della struttura e qualora fosse necessario sosterremo anche lo stanziamento dei fondi adeguati. Il ponte è sicuro, come ci hanno rassicurato più volte i tecnici e gli assessori, ma dopo un decennio era prevedibile un naturale deterioramento. Sono passati ormai quasi 11 anni dal terremoto del 2009 e sono due anni e mezzo che il centrodestra è alla guida del Capoluogo abruzzese: adesso che ci troviamo a metà mandato non possiamo più attendere un solo giorno per dare il via alla ricostruzione del Ponte Belvedere, che per la Lega era, è e rimarrà un’arteria fondamentale della viabilità del centro storico. Siamo al giro di boa del nostro mandato consiliare – conclude De Santis – ed è ora di accellerare l’iter per ridonare all’Aquila un ponte sicuro, nuovo, stabile. Tutti vogliamo un ponte più bello e meno impattante, ma dalla viabilità all’edilizia, passando per le scuole, la nostra priorità è la sicurezza, in particolar modo la sicurezza sismica”.