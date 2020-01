5G, il fronte del NO: dubbi sul rischio sanitario

5G sta per quinta generazione ed è la nuova frontiera della tecnologia internet che cambierà il mondo.

Fin qui i pareri sono, più o meno, concordi. Sono le modalità attraverso le quali il mondo stesso ‘cambierà’ – a partire dal suo ecosistema – e le presunte conseguenze per l’uomo a destare scalpore e a dividere l’opinione pubblica.

Sul 5G L’Aquila rilancia, si punta alla realizzazione di progetti innovativi. Il Comune è al centro della sperimentazione voluta dal MISE, che sarà realizzata da Open Fiber e Wind. La frazione di Roio, però, si oppone. La decisione è stata presa dall’amministrazione separata degli usi civici, che ha detto no all’installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile e per la tecnologia all’avanguardia. Tutto ciò a pochi giorni dalla Giornata Mondiale Stop 5G, che prevede per sabato 25 gennaio manifestazioni di protesta in Abruzzo.

Tra allarmismo e studi, le posizioni dei due fronti sul 5G sono agli antipodi. Da un lato c’è chi parla di “falsi miti”, sottolineando come non ci siano prove scientifiche che ne dimostrino le reali conseguenze sull’uomo e sugli animali. Dall’altro chi lamenta, all’origine, l’assenza di studi preliminari che ne valutino i rischi, prima di avviare le previste sperimentazioni.

Come Marilena Del Romano, dottoressa in Scienze Ambientali, portavoce del Comitato Stop5G Abruzzo, referente per la Valle Peligna. Movimento che fa parte della più ampia rete associazionistica che include Abruzzo Elettrosmog e Associazione Elettrosensibili.

Perché il vostro No al 5g?

«Perché non esiste al momento nemmeno uno studio sulla valutazione preliminare degli effetti della sperimentazione sulla salute. In altre parole non si conoscono eventuali possibilità di rischio sanitario connesse all’utilizzo della tecnologia. Già questo dovrebbe essere sufficiente a far applicare il principio della precauzione», spiega la dottoressa Del Romano alla nostra redazione.

Parlate di possibilità di pericoli e di rischio sanitario: su quali basi?

«Nell’ambito della sperimentazione del 5G si parla di frequenze elevate, con celle – ovvero le aree di copertura di un ripetitore – molto più piccole di quelle normali. Si tratta di microantenne ad elevata densità».

Con il 5G si va da 3GHz a 30GHz, GigaHertz, l’unità di misura della frequenza, fattore, questo, che “aumenterebbe in maniera rilevante l’esposizione alla radiofrequenza”. Il dato è riportato dall’appello internazionale all’ONU, firmato dagli oppositori della nuova tecnologia.

«Si parla di inquinamento elettromagnetico, per intendere quella forma di inquinamento prodotta dalle fonti di telecomunicazione a radiofrequenza, quindi le antenne. Queste fanno uso di onde elettromagnetiche pulsate. Attualmente il limite di esposizione è di 6 volte per metro, quando il fondo naturale pulsato – quindi l’esposizione a cui l’uomo andrebbe incontro senza nessuna antenna – sarebbe di 0,20000 volte per metro. La differenza è notevole.», spiega ancora Marilena Del Romano, che aggiunge. «Non bisogna dimenticare, poi, che la tecnologia 5G non irraggerà gli attuali limiti di esposizione. Sarà necessario aumentare la soglia. E questo non lo dico io, bensì Ericsson. Quindi sono state le stesse compagnie telefoniche ad ammetterlo».

Sull’argomento, tuttavia, mancano studi scientifici ufficiali e ufficialmente riconosciuti, che attestino reali pericoli connessi alla nuova tecnologia in via di sperimentazione. «C’è, però, un’analisi svolta dal dottor Agostino Di Ciaula, il quale ha raccolto i lavori presenti in letteratura che trattano le frequenze utilizzate per il 5G, in merito ad esempio a sperimentazioni nei campi medici o sui tessuti. Il quadro emerso da questa raccolta di dati ha evidenziato danni biologici, possibili conseguenze dell’esposizione a queste frequenze. Tra questi: l’aumento della temperatura corporea o casi di alterazione cromosomica. Poiché queste frequenze penetrano in profondità nei tessuti».

Quali sono, quindi, le conseguenze alle quali potrà andare incontro l’uomo?

«L’uomo potrebbe andare incontro a due principali conseguenze. L’alterazione dell’espressione genica e dei sistemi neuromuscolari. Il problema è che l’esposizione alla radiofrequenza comporta un danno biologico che non viene considerato. Questo è ciò che condanniamo».

Anche il mondo animale andrà incontro a danni?

«Sì, poiché si parla di impatti che la nuova tecnologia avrà sull’intero ecosistema. Di recente, ad esempio, è stato condotto uno studio sulle blatte, insetti per natura molto resistenti. Queste, naturalmente portate a fuggire dalla luce, se esposte alle frequenze del 5G perdono questa tendenza. Oltre ad incominciare a manifestare i sintomi di difficoltà riproduttive. L’esperimento è stato condotto da una Onlus. Ci sono poi lavori che riguardano gli uccelli o le api. Per entrambi sono stati riscontrati problemi legati alla perdita di orientamento».

Tra le fila del fronte “Stop 5G” ha fatto discutere l’abbattimento di alcuni alberi e piante a Prato.

«Si trattava di piante sane. Per questo in molti, tra i rappresentanti delle associazioni che osteggiano il 5G, sospettano che il taglio sia stato fatto poiché le onde a frequenze vengono intercettate dalle molecole biologiche. Quindi, nel caso delle piante, le foglie degli alberi potrebbero ostacolare la radiazione elettromagnetica». «Per concludere è bene ricordare che oltre alle antenne il 5G dovrà essere coadiuvato da un sistema di satelliti, che garantiranno la copertura dallo spazio. Ciò significa che verrà irraggiato ogni singolo metro quadrato presente sul territorio. Siamo sicuri che non ci sarà alcun prezzo da pagare?».