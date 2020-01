Linea Bianca torna sul Gran Sasso, le vette d’Abruzzo su Rai1

Linea Bianca torna in Abruzzo e a L’Aquila. Il Gran Sasso farà da sfondo a una nuova puntata dell’edizione di Linea Bianca, con Lino Zani e Massimiliano Ossini.

Tre giorni in Abruzzo per la troupe Rai. Linea Bianca porterà a casa degli italiani la bellezza delle montagne d’Abruzzo. Da Campo Imperatore a Roccaraso alla Grotta del Cervo di Pietrasecca, passando per Pizzoferrato. Un itinerario ricco, che oggi farà ancora tappa sul Gran Sasso aquilano, per immortalare sentieri e viste mozzafiato che all’Abruzzo non mancano.

La montagna ancora una volta protagonista di Linea Bianca, dopo le riprese girate lo scorso febbraio, nelle località, tra le altre mete scelte, di Campo Felice e Piani di Pezza.

Lo staff è al lavoro da lunedì 20 gennaio. La puntata, in fase di registrazione, andrà in onda il prossimo 15 febbraio, su Rai1. Un appuntamento speciale, non solo per gli aquilani.

Giorni di lavoro, senza dimenticare il divertimento. Tra un’intervista e un girato i protagonisti di Linea Bianca hanno indossato gli sci, approfittando delle belle giornate a fare da sfondo.

Foto della tappa abruzzese di luglio 2019

Lino Zani e Massimiliano Ossini anche l’estate scorsa avevano scelto le montagne d’Abruzzo, il Gran Sasso in particolare. Per un’escursione in incognita con la guida dell’accompagnatore di media montagna Paolo De Luca.

Oggi la visita per la troupe Rai della vetta intitolata a Daniele Nardi, l’alpinista scomparso sul Nanga Parbat.