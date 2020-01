L’Aquila, pc rubato da un’auto in pieno giorno

L’AQUILA – Automobilista torna al parcheggio e trova l’auto con il finestrino rotto: rubato il portatile.

Un furto in pieno giorno è avvenuto nei pressi del parcheggio dell’ospedale San Salvatore. A farne le spese, un automobilista che – tornando al proprio mezzo – lo ha trovato con un finestrino anteriore rotto. Come se non bastasse, dall’auto è stato rubato un computer portatile posizionato sul sedile posteriore e protetto da vetri oscurati.

I vetri oscurati, però, evidentemente non sono bastati a nascondere il pc agli occhi di malintenzionati che, pur di rubarlo, non si sono fatti scrupolo di romprere il finestrino dell’auto in pieno giorno.