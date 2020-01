Incidente sull’A24, tir si schianta contro lo spartitraffico

Paura sull’A24. Tir finisce contro il new jersey all’altezza dell’uscita di Settecamini.

L’incidente è avvenuto ieri sera, sull’A24, intorno alle 19. Il conducente del tir ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro lo spartitraffico all’altezza dell’uscita per Settecamini, in direzione Roma.

Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre autovetture nell’impatto. Qualche rallentamento al traffico verso la Capitale.

Intorno alle 21 di ieri sera, martedì 21 gennaio – come riporta in una nota Strada dei Parchi – per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, sono iniziati i lavori di ripristino della barriera spartitraffico e della pavimentazione stradale. Entrambi avevano subito notevoli danni.