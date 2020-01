Giulia Di Rocco, la rom abruzzese da Mattarella nel Giorno della Memoria

Giulia Di Rocco, membro del Forum RSC del Ministero delle Pari Opportunità, da Mattarella, nella Giornata della Memoria.

Lunedì 27 gennaio a partire dalle ore 11.00, Giulia Di Rocco rom italiana abruzzese originaria di Pratola Peligna (AQ) sarà al Quirinale, su invito del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, per commemorare il giorno della memoria.

Giulia Di Rocco, membro del Forum RSC Istituto presso Unar Ministero delle Pari Opportunità, sarà presente per il terzo anno consecutivo come delegata Rom Italiana a rappresentare rom e sinti vittime dell’olocausto nazi-fascista. Un olocausto che non trova ancora un posto nei libri di scuola e che pochi conoscono.