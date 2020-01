Festival degli Incontri, Biondi accoglie Silvia Barbagallo

Festival degli Incontri, dopo le polemiche il disgelo. Arriveranno oggi pomeriggio, a L’Aquila, la direttrice artistica Silvia Barbagallo e l’artista Zerocalcare. Il sindaco Biondi: “Invito la Barbagallo a partecipare al dossier per la candidatura dell’Aquila a Capitale della Cultura”.

Un ultimo colpo di scena nella storia travagliata del Festival degli Incontri, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso ottobre.

L’evento era stato finanziato dal Mibact con un contributo di 700mila euro. Oggi, Silvia Barbagallo e Zeroclacare saranno ospiti alla sala conferenze della libreria Colacchi, in corso Vittorio Emanuele.

La direttrice artistica del Festival degli Incontri, designata a giugno 2019 responsabile editoriale della manifestazione, arriva in città per rispondere all’appello di un gruppo di cittadini aquilani, in seguito allo strappo con il Comune dell’Aquila, che aveva portato, intanto, a rinviare il Festival.

Ieri, martedì 21 gennaio, è arrivata la prima stretta di mano da parte del primo cittadino Pierluigi Biondi. Una stretta di mano ancora virtuale, sotto forma di un invito ufficiale diretto proprio a Silvia Barbagallo.

“Ho appreso dai giornali che Silvia Barbagallo ha risposto all’invito formulatole, circa tre mesi fa, da un gruppo di cittadini aquilani e domani sarà in città. Le do il benvenuto, il bentornata, perché come ho già avuto modo di dire, non ho mai avuto la possibilità di confrontarmi con lei né telefonicamente né di persona. E vorrei precisare che non c’è alcuna forma di pregiudizio o di risentimento nei suoi confronti per com’è andata la questione del Festival degli Incontri. Perciò le formulo un invito. Giovedì ci sarà il secondo incontro con le istituzioni locali, per discutere della candidatura dell’Aquila come Città territorio a Capitale Italiana della Cultura, per il 2021. Se Silvia Barbagallo ha ancora la voglia, la volontà il tempo di mettere a disposizione le proprie conoscenze, la sua intelligenza in favore dell’Aquila, sarò ben lieto di raccogliere il suo contributo, insieme ai curatori del Dossier di Candidatura e a tutte le persone che stanno lavorando a questo ambizioso progetto. magari sarà anche l’occasione per vederci e conoscerci di persona». Queste le parole del sindaco Biondi, in un video sul suo profilo Instagram.