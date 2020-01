Diabetologia, aggiudicata la gara

REGIONE ABRUZZO – L’Aric ha aggiudicato la gara per le forniture alle Asl. Taglio del 15% su base di gara.

L’Agenzia Regionale per la Committenza (Aric) ha aggiudicato la gara per la fornitura di beni alle quattro Asl abruzzesi per il settore “Diabetologia“, realizzando un risparmio complessivo di oltre 10,8 milioni di euro rispetto ai 70 milioni previsti a base di gara. In percentuale si tratta di un taglio dei costi di circa il 15%.

“Questa è la strada maestra per risanare i conti delle Asl in deficit – ha commentato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – altro che tagliare medicine e cure, come da mesi straparla l’opposizione. La Regione Abruzzo guidata dal centrodestra acquista beni ed eroga servizi negoziando prezzi migliori grazie all’attivazione di gare centralizzate. In mesi, grazie al rilancio dell’Aric, per anni lasciata colpevolmente immobile, l’Abruzzo sta scalando le classifiche ministeriali delle Centrali regionali di committenza: da fanalino di coda a modello di efficienza. Continuando con questo passo, l’obiettivo di recuperare 75 milioni di deficit nelle Asl, lasciati dall’amministrazione di sinistra, si fa sempre più realistico e vicino”.