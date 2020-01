Sulmona, si dimettono i 4 assessori

Biagi, Tirimacco, Fasciani e Mariani si dimettono dalla Giunta comunale di Sulmona.

Come ampiamente annunciato da Bruno Di Masci, il vicesindaco Luigi Biagi e l’assessore Mauro Tirimacco hanno ratificato le dimissioni dalla Giunta Casini. Con loro, si sino dimessi anche Piero Fasciani e Stefano Mariani, lasciando Manuela Cozzi come ultimo assessore.

“I quattro assessori, – spiega OndaTv – difendendo l’operato e il lavoro svolto, hanno ribadito che la scelta delle dimissioni non è altro che un atto di rispetto verso la città e il Consiglio Comunale in un momento dove l’appoggio e la fiducia sono venuti meno. Prima di ratificare le dimissioni all’ufficio protocollo gli ormai quattro ex assessori hanno avuto un colloquio con il sindaco nel corso del quale sarebbero volati stracci. […] Ieri c’è stato l’ennesimo summit politico per convincere la Casini a riconsegnare la fascia tricolore per la terza volta ma nell’ultimo Consiglio la diretta interessata è stata chiara. Quel “non mi dimetto” urlato a gran voce complica e non poco le “operazioni” e mette in difficoltà anche chi a sciogliere Consigli e a vincere elezioni è diventato uno stratega. Non è escluso comunque che la Casini provi nelle prossime ore a riavviare le consultazioni per verificare se ci sono le possibilità di formare una nuova maggioranza, magari andando a ripescare qualcuno che si è ‘perso’ per strada”.

Intanto il sindaco Annamaria Casini non si ferma e questa mattina ha firmato due accordi riguardanti la ricostruzione privata per migliorare l’attività dell’Ufficio Sisma del Comune di Sulmona. È stato siglato un nuovo protocollo, della durata di due anni, con l’Usrc di Fossa per realizzare un nuovo modello organizzativo, che prevede una più efficace ripartizione delle attività nella gestione dei procedimenti di ammissione a contributo su istanze per interventi edilizi post sisma. Un accordo approvato con delibera di Giunta n.8 del 20 gennaio 2020. E’ stata, inoltre, rinnovata formalmente la convenzione con la Regione Abruzzo per la prosecuzione, anche per il 2020, del supporto di Abruzzo Engineering all’Ufficio Sisma, prorogando il distacco temporaneo di tre unità di personale tecnico presso Comune di Sulmona, al fine di garantire la piena funzionalità dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma.