Mercato Avezzano, tutto pronto per il ritorno in centro

AVEZZANO – Mercato di nuovo in centro ad Avezzano: è questione di giorni.

L’annuncio c’era stato a ottobre 2019. Il mercato di Avezzano torna in centro e lo farà presto. Da definire gli ultimi dettagli, ma le bancarelle saranno a breve trasferite dalla zona nord al centro città. Lo conferma alla redazione de Ilcapoluogo.it il Commissario prefettizio Mauro Passerotti.

«Giovedì 9 gennaio è stata firmata la delibera per lo spostamento. Ora bisognerà assegnare i posti del mercato ai rispettivi ambulanti. Occorrerà, di conseguenza, predisporre anche la relativa segnaletica stradale».

«Ora si sta elaborando il nuovo Piano Sicurezza. L’area sulla quale verrà spostato il mercato sarà in parte la stessa della precedente: un lato di Piazza Torlonia fino a Piazza della Repubblica, comprese le strade che vi si intersecano fino a via XX Settembre, che rimane percorribile, e un tratto di via Mazzini. È stata studiata una soluzione che non sia da intralcio alla viabilità e che non rechi disagi ai residenti nelle zone interessate».

Con il ritorno in centro si chiude una partita piena di polemiche e posizioni differenti, che hanno visto scendere in campo amministratori, ambulanti, commercianti, rappresentanti di categoria e, non ultimi, i cittadini. Da maggio 2019 – nella concitata fase finale dell’amministrazione De Angelis – il primo annuncio del ritorno in centro del mercato. Una soluzione doveva essere trovata, di concerto tra i soggetti di interesse, entro il primo giugno. La caduta dell’amministrazione, poi, aveva inevitabilmente cambiato le carte in tavola. E i banchi sono rimasti nella zona nord di Avezzano.

A ottobre, poi, il ritorno in centro era stato ufficializzato, con un cronoprogramma relativo ad area e viabilità. Il traguardo, quindi, è più vicino: manca solo la data.