Karate, medaglia d’oro per la Nazionale italiana trainata dall’aquilano Federico Arnone

29° Karate Gran Prix Croatia, Medaglia d’oro per la Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM. C’è anche l’aquilano Federico Arnone.

Grande successo della Nazionale Italiana Giovanile FIJLKAM al 29° Karate Gran Prix Croatia, che si è svolto a Samobor in Croazia sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020. L’importante appuntamento che da sempre vede la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa, quest’anno ha visto la presenza di 1800 atleti divisi tra combattimento e forma. I migliori talenti si sono confrontati sui tatami di Samobor. Il Gran Prix di Croazia, gara organizzata sotto l’egida della World Karate Federation è considerata dagli addetti ai lavori il miglior banco di prova per verificare il livello di preparazione in vista dei Campionati Europei EKF che si terranno a Budapest tra meno di 1 mese. La Nazionale Italiana Giovanile Kata FIJLKAM composta dall’aquilano Federico Arnone, che si allena presso la CPGA Karate L’Aquila, dal veneto Binotto Pietro e dal casertano Villano Cristian ha dimostrato la sua eccellente preparazione battendo le migliori rappresentative europee e vincendo la finale contro la Nazionale Giovanile della Macedonia. Oro anche per la Nazionale Giovanile Kata femminile composta dalla lucana D’Onofrio Orsola, dalla leccese Rizzo Michela e dalla veneta Roversi Elena.

I ragazzi guidati dagli allenatori della Nazionale Giovanile Baldassarre Francesco e Costa Tiziana hanno dimostrato di aver raggiunto un ottimo livello di preparazione in vista dei prossimi importantissimi appuntamenti. Un altro importante risultato si aggiunge al palmares del CPGA grazie all’impegno del Dott. Benedetto Arnone responsabile del settore Karare. La Dirigenza della polisportiva esprime le proprie felicitazioni per l’importante traguardo conseguito.