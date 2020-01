Euroservizi Spa, salvati i posti di lavoro dimenticati dalla Giunta precedente

I dipendenti Euroservizi Spa contro Romano e Di Mascio.

“Con questa nota stampa – scrivono i dipendenti di Euroservizi spa – vogliamo smentire, in parte, le dichiarazioni pronunciate dalla minoranza del Consiglio provinciale dell’Aquila. La battaglia per salvare la società nella quale lavoriamo è stata portata avanti per mesi dall’Assessore Guido Liris, dal Consigliere Santangelo e dall’Assessore Imprudente! Tutti e tre, uniti all’interesse dimostrato da Americo di Benedetto, sono riusciti a salvare i posti di lavoro che la Giunta regionale precedente aveva dimenticato. Non scordando, di certo, gli sforzi del presidente Caruso, del vicepresidente Calvisi, del Consigliere Alfonsi e del consigliere Camilli che in questi due anni ci hanno tenuto in vita. Adesso sono tutti pronti a mettersi la corona, ma se non ricordiamo male un Romano e un Di Mascio all’ultimo consiglio si erano perfino astenuti quando si è parlato di noi!”.