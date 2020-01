Parcheggio e sosta bus L’Aquila ovest, effettuati sopralluoghi

Nuovo parcheggio e sosta bus all’ingresso ovest dell’Aquila, effettuati sopralluoghi.

Sono stati effettuati due sopralluoghi, di cui uno stamani, nell’area che si trova a fianco della statale 17 (quartiere di Sant’Antonio, ingresso ovest dell’Aquila) per le necessarie verifiche finalizzate alla realizzazione di un’area di fermata degli autobus.

Lo hanno reso noto gli assessori alla Mobilità, Carla Mannetti, e alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi.

“I sopralluoghi – hanno spiegato Mannetti e Fabrizi – sono stati svolti insieme con la ditta che sta eseguendo i lavori per bretella di collegamento tra le statali 80 e 17 e che determinerà il senso unico sulla stessa statale 17. Erano inoltre presenti il proprietario del terreno su cui contiamo di realizzare la fermata degli autobus, e gli addetti del settore Opere pubbliche , mobilità e della Polizia municipale”.

“Con la proprietà del terreno – ha aggiunto l’assessore Mannetti – stiamo definendo un accordo per la concessione a titolo gratuito dell’area. In particolare, e ne verranno allestite altre anche sul fronte opposto della strada, dove si trovano dei terreni di proprietà del demanio. L’assessore Fabrizi ha stanziato delle somme in bilancio per queste operazioni, cui si aggiungono quelle del masterplan”.

Gli assessori Mannetti e Fabrizi hanno concluso osservando che “l’amministrazione comunale si sta adoperando al massimo per dare una risposta a un’esigenza molto sentita dalla città, visto che la mole di traffico in quella zona, sommata alle fermate degli autobus sulla strada, genera non pochi disagi. Entro pochi giorni gli uffici dovrebbero ultimare l’aggiornamento del progetto a seguito delle risultanze dei sopralluoghi”.