L’Aquila – Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra -2°C e +9°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite sui settori interni, qualche nube in più lungo la costa. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi, sereno sul settore costiero.

In Italia tempo prevalentemente asciutto su tutti i settori ma con nubi in aumento a partire da Ovest nel corso delle ore serali e notturne. Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle prime ore del mattino, nuvolosità alta e stratificata tenderà a divenire via via più spessa nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni associati. Persistono condizioni di generale maltempo sulle Isole maggiori e aree ioniche della Calabria, con fenomeni localmente a carattere temporalesco. Migliora in serata e in nottata con residui fenomeni sulla Sardegna.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento o stazionarie le massime.

(Centro Meteo Italiano)